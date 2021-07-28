台灣「桌球教父」莊智淵出戰東京奧運男子桌球單打，止步16強。駐日代表謝長廷今晚在臉書上表示，去桌球比賽現場觀看莊智淵對上埃及選手的比賽，賽後兩人還見面。

謝長廷在臉書（Facebook）上表示，晚上去看桌球比賽，莊智淵對上埃及的選手，過程拉鋸，一來一往，非常精彩，可惜最後3:4輸球。

謝長廷說，他發現莊智淵在比賽過程一直盜汗，身體似有不適。莊智淵最後離場，他從3樓趕下去，拿掉口罩向莊智淵揮手，莊智淵看到後，小跑步過來問：「市長還認得我嗎？」謝長廷答說：「當然，高雄囝仔。」

謝長廷寫道，他當高雄市長時，莊智淵還是中學生，但擅長桌球已經很有名。

謝長廷很關心莊智淵的身體狀況，後來轉請隨隊醫務人員給莊智淵協助。

看到謝長廷在臉書上的文章，很多人留言致謝。有網友留言寫道，「謝謝大使的溫暖關懷」、「感謝大使及時關心，莊智淵加油」、「謝謝大使到現場幫莊智淵打氣，台灣人都很關心」、「真的心疼他，感動的不得了，他真的是一個很直的人，祝福他」等。（編輯：林治平）1100728