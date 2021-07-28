蒙古國外長巴特策策格27日正式訪華，與中國國務委員兼外交部長王毅同巴特策策格外長-在天津會談。雙方就進一步加強抗擊新冠肺炎疫情合作深入交換意見，強調新冠病毒溯源是一項科學工作，不應政治化。共同發表《中蒙關於進一步加強抗疫合作的聯合聲明》。蒙方高度評價中國抗疫取得的重大成就，感謝中方向蒙方提供醫療物資和疫苗援助，分享防控診療經驗。中方感謝蒙方對中方抗疫給予的物資援助和暖心支持。雙方高度評價兩國保持相互病例「零輸入」。

雙方達成以下共識：

一、秉持同舟共濟、共克時艱精神，繼續深化合作、相互支持，努力實現抗疫情、穩經濟、保民生的共同目標，推動中蒙傳統友誼和中蒙全面戰略夥伴關係不斷深化。

二、持續做好各自疫情防控，密切協調合作，鞏固相互病例零輸入態勢。繼續加強疫苗合作，加強防控監測、診療經驗交流和資訊共用，擴大公共衛生、傳統醫藥等領域交流合作，合力構建衛生健康共同體。

三、統籌推進疫情防控和經貿合作，繼續用好應對疫情聯防聯控合作機制和中蒙邊境口岸綠色通道，在做好疫情防控基礎上努力保障貨物通關順暢，保持經貿合作穩中向好發展勢頭。

四、就抗疫領域相關資訊系統建設、資料對話模式等加強溝通，積極探討在最大限度嚴格做好防疫工作前提下，穩步恢復中蒙人員往來。

五、堅定支持多邊主義和國際合作，反對單邊主義。呼籲國際社會提振信心、加強協調，增強人類命運共同體意識，共同有效應對新冠肺炎疫情。

六、歡迎世界衛生組織發布的中國一世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告，強調溯源是一項科學工作，不應政治化。呼籲世衛組織祕書處根據世衛大會有關決議，同成員國開展合作，推進全球溯源研究。