「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級比賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，在各界紛紛道賀之際，就有PTT網友再翻出問當年「東奧正名」的事為郭婞淳抱不平。

2018年有民眾發起了「東奧正名」公投，結果公投未通過，昨（27日）郭婞淳奪金後，在PTT（批踢踢實業坊）就有鄉民提出詢問，舉重選手郭婞淳曾對「東奧正名」公投表示：「公投沒過，對選手比較安心。」當年卻遭到不少網軍的轟罵，如今在東京奧運為台灣爭光，摘下首面金牌，整個風向大逆轉。

郭婞淳於2018年參加台東安養院的公益活動時曾表示:「現役選手努力爭取奧運積分，也會捍衛自己的舞台，公投沒通過，對選手比較安心!不必承擔此風險。」反對東奧正名為自己發聲，因表達自己的看法，卻遭到PTT網友的留言罵爆。

2018年網軍一面倒留言，相當不看好郭婞淳。（圖/批踢踢實業坊)

而昨（27日）有名網友就在PTT發文：「如今郭婞淳替台灣摘下一面奧運金牌，比較好奇的是當初那些噴她的人和團體，到底有什麼立場去沾光祝賀呢？哪來的臉？」更是驚呼：「怎麼有人變化這麼大？」而這一問引起各方留言，也紛紛同情郭婞淳當年的處境了。

郭婞淳在東京奧運，為台灣摘下金牌。（圖/季志翔攝）

當年許多網友一面倒，並不看好運動員郭婞淳的舉重生涯：「2020原本想看東奧的，看來是省下來了」、「去中國大陸參加國內賽吧！」、「不好意思，沒辦法繼續支持了！祝妳2020一切順利喔！」如今郭婞淳贏得亮眼成績後，網軍們態度與昔日對比反差極大，令人感到難以置信，套上近期政治人物常講「時空背景不同了」一句即可抹煞當年的想法。