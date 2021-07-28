民眾黨立委在立院休會期間要求部會做專案報告，民進黨立院黨團批是「違憲」、「以疫謀亂」一事，前民進黨立委郭正亮認為太奇怪了！這個案子很多人想了解內情。至於ACIP決定高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，郭正亮說，這決策爭議很大，賭這麼大，立院黨團還挺上去，「哇～真是服了你的智慧！」

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政，26日召開線上記者會表示，國民黨持續抹黑國產疫苗，甚至要監院調查，都是似是而非的指控。此外，民眾黨立院黨團要求部會在立院休會期間做專案報告，根本「違憲」，也是「以疫謀亂」。

前民進黨立委郭正亮27日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，去挺高端「不會得分」，怎麼會去選這個議題？用「以疫謀亂」、「違憲」回應，這實在是太奇怪了，因為這個案子很多人想了解內情。

另外，根據《美麗島電子報》7月26日公布民調，詢問民眾「如果為了預防新冠肺炎變種病毒需要購買大量的疫苗」，結果62.5%民眾認為應優先購買符合國際認證的國外疫苗，25.5%認為是能夠最先到貨的疫苗，僅8.9%認為是衛福部緊急授權的國產疫苗。

郭正亮舉上述民調認為，難道不知道大家把高端列為優先的就只有一點點？要把整個黨貼上去？怎會有這麼笨的策略？蔡英文不講話、柯建銘也躲起來，陳時中最近講話也保留，民進黨立院黨團這兩人衝這麼前面是要幹甚麼？

郭正亮進一步指出，因為接下來高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，陳時中有點躲到後面，說是ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）決定的。郭正亮批評，這決策爭議很大，賭這麼大，立院黨團還挺上去，「哇～真是服了你的智慧！」