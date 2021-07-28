今(28)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖取自氣象局網頁）

警戒降二級，今（28日）也是110學年度指定科目考試（指考）首日，來看看天氣如何？今日受西南風沉降影響天雙北、桃園恐出現38度高溫，迎風面的中南部整天不定時降雨，氣象局今早針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後台北市盆地為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。新北市盆地，桃園市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

花蓮縣、台東縣縱谷，金門縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、新竹市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局提醒，今天是大學指考，水氣增多容易下雨，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，請考生攜帶雨具備用；沒下雨時天氣炎熱，請多補充水分。

紫外線方面，今日花蓮縣為「危險級」，其它縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今日高屏、宜蘭及花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部近山區短時間達橘色提醒等級；馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級。

另氣象局提醒，今日西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。