這次東京奧運的獎項陸續出爐，在台灣郭婞淳奪金之前，兩岸最受議論的話題應屬桌球男女混合雙打金牌戰，大陸的許昕與劉詩雯組合敗給了日本的水谷隼與伊藤美誠。中國隊這場敗績讓外界非常訝異，加上又是敗給日本隊，無怪乎兩位大陸選手會說出：「無法接受」的感嘆。雖然檢討之聲四起，還是有很多大陸球迷積極為中國隊打氣，日方選手之一的伊藤美誠更成為本場賽事後大陸與日本的熱門人物，她多年前曾說要打敗中國隊的話也被挖出並受到熱烈議論。

大陸隊的許昕曾被大陸乒乓球協會主席劉國梁譽為「有史以來最好的雙打選手，沒有之一」的男子桌球選手，劉詩雯則是13歲就入選國家隊，兩人都是獲獎無數的頂尖桌球選手，不料卻敗在日本隊的手下，讓大陸球迷與媒體球評議論紛紛。這場金牌之戰由日本隊獲勝後，讓日本桌球隊士氣大振，因為打敗了幾乎無法超越的國際桌壇霸主中國隊，球迷與媒體更加開心。一直以打敗中國隊奪得金牌為目標的日本選手的水谷隼在賽後表示，：「中國一直以來都是一堵高牆，我們這次能跨過這堵高牆，將來就能越走越高。我突然明白，中國選手不是神，也是人，我們還是能夠打敗他們的。」日本報紙甚至以「國辱」來形容中國隊敗戰，這也顯示事先並沒有多少人看好日本隊會贏。

大陸桌球選手許昕(左)曾被譽為「有史以來最好的雙打選手，沒有之一」，劉詩雯(右)則是13歲就入選國家隊，兩人都是獲獎無數的頂尖桌球選手，不料這次男女混雙卻敗在日本隊手下。（圖／新華社)

日本媒體喜出望外的報導，更讓許多大陸球迷難受，主要是中日之間有歷史上的仇怨，加上這幾年關係欠佳，輸給日本隊尤其氣惱，中日關係的氛圍也可能是選手比賽時情緒受影響的因素之一，最後才會有選手表態稱這場輸球是「不能接受」的說法。

在東奧桌球男女混雙金牌之戰的當天，大陸的跳水、體操等幾個被寄予厚望的傳統優勢項目也錯失了數面金牌，但都比不上這場混雙比賽受到媒體與網路的高度關注。其原因有二：首先是中國乃數十年國際桌球霸主，桌球被稱為「國乒」，等於是大陸的國球；其次是男女混雙為本屆奧運會新增項目，也是東奧首面桌球金牌。有球評分析稱，這東奧首面桌球金牌不僅是新項目的技術與戰術較量，更是兩國桌球隊氣勢上的比拼。因此中國隊落敗後，有部份大陸球迷與球評指責日方賽前搞小動作，例如不准吹球、不准用手擦球枱、場地面積也略為縮小等等，他們認為這些都是針對中國隊所增加的規定。

雖然許昕與劉詩雯混雙搭檔從2018年便已確定，也進行了許多針對性訓練與比賽，但落敗後仍有很多球迷出現各種責怪的聲音，有的怪教練，有的怪球員，當然也有怪主辦單位。但多數人還是對勝敗採取理解的態度，他們甚至認為獲得銀牌的選手還要道歉，還要表態輸球不可接受，這種事恐怕也只會在中國「國乒」上才會出現。

日本選手伊藤美誠擊敗中國奪下金牌後聲名大噪，日媒在賽後隨即刊載伊藤美誠的經歷，指她的母親從小教她打球就灌輸她「只有你才能戰勝中國隊」的觀念，因此她對中國隊的求勝意志與信心都特別強烈。（圖／網路）

大陸前桌球明星鄧亞萍在這場賽事落敗後指出，日本這次完全是有備而來，為了在自家舉辦的奧運會上擊敗中國隊，日本採取斷代培養運動員的方式，而這種模式在東奧中已證明獲得成功。日本所培養的新秀中，又以日本選手伊藤美誠最受矚目，她這次擊敗中國奪下金牌後更加聲名大噪，日媒在賽後隨即刊載伊藤美誠的經歷，指她幼時父母離異，由於母親是桌球運動員，她從2歲時便開始接觸桌球，5歲就開始學習與訓練，她的母親從小就在她耳邊提醒她「只有你才能戰勝中國隊」，把擊敗中國隊的目標從小灌輸在她心靈中。這種帶有濃厚日式綜藝節目風格的報導，可能是媒體刻意誇大，但卻相當符合日本社會對於重視對手、努力、執著及嚴格訓練的主流理念。

報導還指出，伊藤美誠十分重視自己的打球錄影外流問題，有時為了戰術保密甚至還拒絕參加國內比賽。對於稱霸多年的中國桌球，其戰術打法早經許多外國選手仔細分析與演練，伊藤美誠擊敗中國隊的目標明確，對中國選手的戰術打法研究當然也不會放過。

如果翻開伊藤美誠過去比賽的歷程，也能找到她最後能擊敗中國對手的一些徵兆。在2017年的瑞典公開賽上，中國大陸桌球隊大獲全勝，男女單打囊括金牌與銀牌，但女子雙打組合陳夢、朱雨玲在決賽敗給日本的伊藤美誠與早田希娜。在賽後受訪時，當年僅17歲的伊藤美誠說：「感覺很訝異，在領獎台竟看到中國選手站在比我們低的位置上，如果3年後(東京奧運)也能如此就好了。」她的這番談話曾在大陸激起球迷的不滿，認為她過於狂妄，要她多學學前輩福原愛的謙遜態度，否則「下次連頒獎台都不讓妳上」。現在看來伊藤美誠是有志者事竟成，對中國長年來的桌球霸業來說，像這樣的危險對手以後可能會愈來愈多。