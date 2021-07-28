東京奧運羽球項目小組賽接近尾聲，今天中華隊3位單打好手都會出賽，上午時間8點（台北時間，以下同）戴資穎出戰法國籍大陸裔齊雪霏，下午5點40分周天成、王子維分頭迎擊加拿大華裔選手楊燦（Brian Yang）、愛爾蘭籍越南裔阮日（Nhat Nguyen），3位好手都要爭取勝，爭取讓羽球隊全員前進8強。

戴資穎目前在分組以2連勝領先，今天的對手齊雪霏世界排名第41，是兩人生涯第一次交手。