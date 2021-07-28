東奧》戴資穎透早出賽 羽球今拚全員晉級 06:232021/07/28 中時 陳筱琳 、 季志翔 、東京 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎今拚小組賽3連勝晉級。（資料照／季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運羽球項目小組賽接近尾聲，今天中華隊3位單打好手都會出賽，上午時間8點（台北時間，以下同）戴資穎出戰法國籍大陸裔齊雪霏，下午5點40分周天成、王子維分頭迎擊加拿大華裔選手楊燦（Brian Yang）、愛爾蘭籍越南裔阮日（Nhat Nguyen），3位好手都要爭取勝，爭取讓羽球隊全員前進8強。 戴資穎目前在分組以2連勝領先，今天的對手齊雪霏世界排名第41，是兩人生涯第一次交手。 東奧》男雙8強籤表出爐 「麟洋配」出戰地主組合 東奧》擊敗世界第1晉級 「麟洋配」達成目標 #東奧 #即時報導 #羽球 #戴資穎 #出賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》破奧運85年紀錄 13歲巴西滑板小將成最年輕奪牌者 12:232021/07/27 體育 東奧》麟洋配闖進8強 李洋老家金門鄉親報喜 13:162021/07/27 體育 東奧》陳思羽不敵大陸孫穎莎 中華桌球女單全淘汰 21:542021/07/27 體育 東奧》準決賽總排第13「台灣蝶王」王冠閎200蝶無緣晉級 11:002021/07/27 體育 東奧》陳玟卉揭舉重奪銅內幕 原本已哭著收東西 23:362021/07/27 體育 東奧》郭婞淳拚141kg往後倒不忘甜笑 一動作網全被圈粉 18:142021/07/27 體育 東奧》選手熱到癱一排慘況曝光 日本挨轟欺騙大眾 15:012021/07/27 國際 東奧》3創奧運紀錄奪金 郭婞淳完成舉重「金滿貫」 14:112021/07/27 體育 東奧》郭婞淳被讚爆「全台最正」 罕見露香肩禮服照驚豔全場 19:132021/07/27 體育 東奧》陳玟卉舉重再添銅牌 我國單屆6面獎牌創隊史新猷 20:452021/07/27 體育 東奧》中華隊7／28賽事 羽球拚全員晉級8強 22:542021/07/27 體育 東奧》狂飆14記ACE球 喬帥直落二退德國選手闖16強 10:112021/07/27 體育 東奧》打比賽就要金牌 拳擊陳念琴準備好了 15:432021/07/27 體育 體育熱門新聞 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》方莞靈有機會遞補銅牌？金牌得主侯志慧被爆留東京採檢 - 體育 東奧》郭婞淳被教練熊抱面露不悅？親自PO文揭真相 - 體育 東奧》裁判有問題？柔道連珍羚、拳擊林郁婷狂攻仍敗教練回應了 - 體育 東奧》日桌奪金希望16強爆冷門出局 無緣與林昀儒上演「天才對決」 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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