竹聯幫現任幫主「么么」黃少岑，去年因糖尿病纏身，專心養病且險少插手江湖事，傳出有意交棒，而竹聯幫捍衛隊萬華分會會長陳瑞霆，靠著年輕敢衝、出手凶狠的拼勁闖出名號，外傳他急於立功想上位，結盟萬華在地角頭勢力，使用長槍、水刑等手段暴力討債，勢力擴張至中山區、中正區等，儼然成為台北西區的治安大毒瘤。

陳瑞霆（28歲）憑藉敢衝敢打的狠勁，屢屢在街頭闖禍，令許多警察單位很頭痛。有組織犯罪、恐嚇、妨害自由等多項前科的他，在5年多前加入竹聯幫時，直接進入以強悍作風聞名江湖的捍衛隊，很快地成為前捍衛隊隊長陳家偉的左右手，去年更「榮升」捍衛隊萬華分會會長。

被羈押2個月才交保的陳瑞霆，今年5月又渉嫌教唆小弟開車衝撞南機場夜市一間火鍋店，店家損壞的鐵門桌椅仍未修繕。（圖／黃耀徵攝）

急於竄出頭的他，去年3月，為了一宗討債生意，率領11名小弟分持球棒等武器，闖進台北市1間養生館亂砸狂敲，並打傷店員，其中1名惡煞還朝著天花板開槍示威，整個過程不到1分鐘。警方獲報後，立即循線逮捕陳瑞霆等12人，訊後依法送辦。然而，陳瑞霆卻毫無悔意，依然到處興風作浪。

為了擴張捍衛隊萬華分會在台北市西區的版圖，同時增加吸金力，陳瑞霆一方面靠著暴力討債、小弟販毒、酒店圍事和土方工程等，大撈不義之財，外傳與萬華角頭「堀江町」結盟，目前黑勢力已擴及中山區及中正區。

警方發現陳瑞霆到處替人暴力討債賺取報酬，在萬華吸收幫眾販毒、酒店圍事，好替他打響知名度，這些逞凶鬥狠的力道與頻率「大幅升級」，種種高調行徑也讓幫中大佬相當頭痛。

從小在萬華長大的陳瑞霆，熟知當地角頭運作模式，因此吸收許多在地不良分子，臉書上常見他與結拜兄弟的合照。（圖／翻攝陳瑞霆臉書）

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