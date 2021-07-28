近來傳出有意交棒的竹聯幫現任幫主「么么」黃少岑，因病纏身險少插手江湖事，竹聯幫捍衛隊萬華分會會長陳瑞霆，聽聞此事後，認為靠著年輕敢衝、出手凶狠的拼勁，勢必可讓捍衛隊趁勢崛起。但除了捍衛隊「超前部署」外，資金雄厚的仁堂及「戰鬥值」很高的和堂都有意角逐幫主大位。

本刊調查，目前有意拿下幫主大位的，可說以仁堂堂主許瑞弘（綽號弘弘、麥克）呼聲最高，他以「細胞擴散」方式招兵買馬，旗下就有「弘仁會」、「明仁會」、「旭仁會」、「育仁會」4大分會，其中以「弘仁會」、「明仁會」作風最為剽悍，經濟實力也最強。

知情人士透露，竹聯幫的各個堂口，仁堂的口袋最深，光是公積金就有3億元左右，在「有錢就是老大」的江湖生態中，幫眾當然希望許瑞弘接任幫主，「不過，許瑞弘其實已退居幕後，仁堂目前主要「話事人」（作主的人）是綽號「小川」的陳啟鴻。

除了許瑞弘，據說戰鬥力超強的和堂堂主吳文達（綽號阿達），也有搶上位的主意。和堂企圖心明顯，尤其吳文達帶領的和堂結合天道盟美鷹會的勢力，和堂旗下的「寶和會」去年8月更犯下震驚社會的「館長槍擊案」。

此外，和堂不久前更與平堂聯手，抽調精兵猛將，另組1個神祕組織「晉安會」，該組織直屬幫主黃少岑指揮調度，角色任務與捍衛隊相似，「和堂的崛起，已經大挫捍衛隊的氣勢，這也是陳瑞霆急於表現的主因之一。」警方表示。

竹聯幫龍頭寶座卡位戰悄悄展開，各個堂口藉此展現人氣、資金，博得現任幫主的信任，只是當領袖不容易，不僅要具備堅強的實力外，還要幫組織開拓「金源」作為實質利益，也難怪過去兄弟間的「重義」，恐怕也淪為「重益」的江湖作風。

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