南部心臟名醫林醫師（林男）原本有妻子一路扶持、家庭美滿，沒想到碰上擁有「小模級」外貌的AZ藥商劉姓女業，卻暈了船，2人不僅曾於長庚的宿舍幽會，林甚至幫貼心買咖啡和早餐，直到一根殘留在地上的長髮絲引爆婚姻危機。

本刊調查，劉女今年36歲，長相甜美、皮膚白皙、身材纖細，頗具小模美感，在轉任到AZ之前待過新加坡商美納里尼醫藥公司，一攬高屏兩地的藥品業務，年薪破百萬，南部醫界無人不知這號人物，可以說是標準的「白富美」，2019年2月與電視台導播男友登記結婚，諷刺的是，兩人結婚還未滿周年，她就與相差9歲的林男傳出曖昧。

林妻說，「二0一九年九月初，我全身尋麻疹，皮膚嚴重脫皮，到長庚皮膚科看診，順便到先生的宿舍休息。」沒想到早已剪成短髮多年的她竟發現一根殘留在地板上的長髮絲，心中冒出許多問號，但因不願破壞夫妻間的信任感，選擇睜一眼閉一眼，但老公的異樣表現仍讓她深感不安。

林醫師被拍到與劉女躲在醫院樹叢間幽會，兩人多次擁吻，還不斷撫摸對方背部，行為相當親密。（圖／讀者提供）

因為原本不愛運動的林男突然開始早起運動，以維持體態，每天出門都會帶上兩杯咖啡，幫別人準備早餐。而半年後林男果然主動開口要求離婚，也向她坦承自己與劉女在高雄長庚時因工作接觸產生情愫，且宿舍那根頭髮就是劉女的。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

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