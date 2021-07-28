45歲的林醫師（林男）是南台灣的心臟血管內科後起之秀，但近日卻被結髮17年的妻子爆料，為了扶正小三，去年大年初二、家戶團員慶新年當下提出要離婚，只因「要去追求愛情」，甚至不惜5度毆打妻子逼離婚，讓女兒相當不捨苦苦哀求父親「我不想當單親小孩。」

林男當著妻小面前提出離婚，只因「對婚姻已經沒有感覺，我要去追求愛情」，坦承「對，我就是有女人了」，林妻崩潰之下已經無法言語，已經13歲的大女兒則拉著爸爸的手不斷問「你不是說沒有女人，你為什麼要騙媽媽」，對爸爸苦苦哀求「我不想當單親小孩」，讓為人母的她相當心痛。

林男選擇離家就斷了聯繫，電話不接、訊息已讀不回，但是為了逼迫她離婚，仍會偶爾返家藉暴力施壓。從去年3月至6月，林男一共對林妻家暴5次，林妻控訴，有次林男當著兒女的面將她推倒在地，導致腦震盪，大女兒為了阻止，情急之下對著爸爸飆國罵「打啥小」，之後則爆哭告訴她，「媽媽我第一次罵髒話，居然是罵自己的爸爸。」

林妻控訴，林醫師不只出軌、家暴，還相當沉迷電玩機台，為此花了不少錢。（圖／讀者提供）

林妻說，大女兒以前喜歡依偎在爸爸身旁嬌喊「爸比」，但自從目睹家暴後，家中孩子已經改用「林XX」取代對爸爸的稱呼。而此事件後林男也前往驗傷，反控林妻家暴。

為了保護孩子，林妻也決定要堅強地予以反擊，對老公和劉女的曖昧行為進行蒐證，且提告「侵害配偶權」勝訴。

不少民眾擔心，如果醫師正面臨婚姻觸礁、情緒不穩等問題，看診時恐會影響到醫療品質，對此中華民國醫師公會副秘書長鄭英傑指出，醫師只要進入診間就必須拋開所有私人情緒，留下的只有「專業」，倘若真的遇到情緒失控的醫師，可以離開診間並通報院內的醫療糾紛組自保。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

林醫師遭指控與AZ疫苗公司的火辣劉姓女業務發展婚外情，均已婚的兩人還被拍到躲在醫院樹叢間熱情擁吻。（圖／讀者提供）

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