心臟血管內科林姓名醫（林男）在南部業界可以說是明日之星，卻因為工作上與藥商女業務發生婚外情，不但不給家用甚至數度家暴結髮17年的妻子，林妻忍無可忍下憤而蒐證，直擊2人在醫院樹叢外擁吻，也錄下鹹溼的對話，控告侵害配偶權。

去年林醫師向林妻坦言有小三提離婚之後，林妻花了半年的時間蒐證，錄到兩人在車內的鹹濕對話，林男對劉女說「小雞雞（男性生殖器）最大的功能就是讓妳高潮」、「我想要看妳『乳型』，女生的胸型摸起來爽不爽」等等。而去年5月18日，林男與劉女光天化日下在長庚外的樹叢中幽會，濃情蜜意的互動也全被錄了下來。

把口罩戴在下巴上的林男不斷撫摸劉女臉頰、腰部，兩人除了共喝1杯飲料之外，還甜笑相擁，最後林男則捧著劉女的臉，深情親吻對方嘴唇，劉女雙手則在林男背後不斷撫摸，兩人依依難捨。林妻看到畫面的當下「只能大哭。」林妻向法院控訴侵害配偶權，今年3月獲得勝訴，林與劉共被判賠40萬元，為此林男也主動向法院提起離婚訴訟。

林醫師與妻子育有3名子女，原本一家甜甜蜜蜜，如今林醫師卻成為孩子眼中最熟悉的陌生人。（圖／讀者提供）

本刊調查，林男是在地的高雄人，從小在茄萣漁村長大，父親曾是中華電信員工，母親則是家庭主婦，林父一心想要兒子考醫學院，林男也不負家人所願，考上高雄醫學大學，抱著「善良的心行醫救世」。

林男畢業後被分發到高雄醫學大學附設醫院實習，認識了在那裡工作的林妻，林男主動獻殷勤追求，對她呵護備至，交往5年後結婚，後來林妻還協助老公投履歷，並幫他找到在高雄長庚的工作。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

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