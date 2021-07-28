前高雄長庚醫院心臟血管內科林醫師（林男）去年底被「加碼」禮聘到屏東的地區醫院，年薪突破5百萬，但他擁有豐厚收入卻沒有存款，還出軌AZ藥商女業務，甚至留下1500萬元的房貸與信貸給正宮扛，逼的林妻窮困到只能求助食物銀行。

本刊日前與林醫師的妻子（林妻）見面，43歲的她短髮及耳，一身樸素簡約穿搭，臉上脂粉未施，唯一的配件就是一只裝滿了「沉重」的帆布包，看不出她是老公年薪至少5百萬元的醫師娘。林妻苦笑，為了小孩辭去護理師工作回歸家庭，沒想到多年的付出竟換來老公的無情背叛，「我現在只是為了3個孩子要活下去的『娘』」。臉上流露出滿滿無奈。

林妻指控，林男鐵了心要和離婚，但家中房子的貸款800萬元和林男以房子抵押借款的700萬元，他也放手不管，為了怕房子被法拍，母子們無處可棲身，林妻只能厚著臉皮向娘家還有親戚借錢還債。

林妻也試著想回護理師職場賺錢，由於工作已中斷多年、還要輪班，但考慮目前13歲、9歲、6歲的3個孩子恐因沒人照顧而作罷，沒想到向林醫師要求生活費，卻遭林反嗆「一天200元，餓不死你！」

林妻淚訴，孩子的補習費、班費要繳錢，孩子長大了貼身衣物要更換、衣服破了要換新，但林只會跳針用「我沒錢」敷衍，即使憤怒也拿他沒有辦法，為了孩子要活下去，只能宛如「乞討」般，追著他給予生活費。

林妻說，後來小兒子的學校了解她的困境，從今年2月起協助申請安得烈食物銀行的食物箱，裡面會有米、泡麵、麵條、麥片等，有時還會有牛奶兌換卷，直到今年6月食物銀行因有更多需要幫助的人而中斷對林妻的協助，不過校方也幫忙減免午餐費用，有時台北娘家也會救濟生活費用，這才能勉強度日。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

南台灣心臟科林姓名醫與小三在醫院樹叢間熱情擁吻，甚至為了「追求愛情」，還以家暴逼妻子離婚。（圖／讀者提供）

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