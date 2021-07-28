與交往4年的阿達分手後，30歲的黃路梓茵（Lulu）已2年沒傳出新戀情，雖然一起主持《綜藝大熱門》的吳宗憲，有意撮合她與陳漢典，但本刊調查，Lulu的新對象另有其人。疫情期間，Lulu與在網路暴紅的「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫，相約新北市淡水的夕陽下十指交扣、摟腰漫步，還喝同一杯飲料交換口水，畫風和偶像劇一樣浪漫。

張瑞夫結束錄製作家dato的節目後，Lulu開車前來迎接，出來送客的dato也向她打招呼。（圖／本刊攝影組）

七月十七日下午近兩點，一名頭戴遮陽帽的男子，走出Lulu位於台北市內湖區的家，搭計程車離去；三點二十三分，Lulu駕車出門，混亂的行進動線明顯是在繞路。二十五分鐘後，Lulu的座車臨停在信義區路邊，等了約十分鐘，有兩位男子走向車邊和她聊天，其中一位就是稍早自Lulu家離開的遮陽帽男，另一位則是作家dato。

後來Lulu把駕駛任務交給張瑞夫，車子停放在新北市淡水捷運站的停車場。（圖／本刊攝影組）

四點零一分，dato先行離去，遮陽帽男則坐上Lulu的車，本刊記者觀察，他就是讓七十年老店「萬秀洗衣店」在網路暴紅的幕後推手、老闆的金孫「張瑞夫」。四點半左右，Lulu開到加油站，趁著加油時上洗手間，張瑞夫在此時換手駕車，隨後兩人直奔新北市，五點半將車停在淡水捷運站的停車場。

雖然天氣炎熱，Lulu和張瑞夫依然黏呼呼地抱在一起。（圖／本刊攝影組）

每買一樣食物，兩人都會拍照紀念約會的足跡。（圖／本刊攝影組）

小倆口下車後，開始十指交扣漫步淡水河畔，但Lulu刻意壓低帽沿又戴上口罩，路過的人很難發現她。兩人不時停下腳步欣賞美景，除了摟著彼此的腰，張瑞夫還從Lulu的背後環抱著她，留下甜蜜自拍照；走著走著，男方看似要伸手要幫忙拿包包，意外碰觸到對方胸部，女方卻完全不在意，看來兩人交往似乎已有段時間，對肢體碰觸的接受程度，應該相當深入。

同喝一瓶飲料的兩人，有說不完的話題，一路上興致高昂地邊走邊聊。（圖／本刊攝影組）

Lulu緊緊挨著張瑞夫並十指緊扣，肢體接觸十分親密。（圖／本刊攝影組）

後來Lulu和張瑞夫轉往淡水老街，除了買飲料共飲，還買了包子和甜點，只見男方不時比手畫腳，與Lulu交頭接耳，有說不完的話題。傍晚六點半，兩人在河畔拍照欣賞夕陽後走回停車場，先在車邊聊了一會兒，張瑞夫接著上樓買茶飲並繳停車費，Lulu則在車邊等候，見到男友回來，還幫對方噴酒精消毒手部，接著由男方駕車返回台北市區。七點四十九分，車子停在大安區知名補湯店外，張瑞夫取走外帶湯品後，便開車直驅Lulu的住處，到次日凌晨仍未見人車進出。

約會結束前Lulu要上廁所，張瑞夫相當紳士地幫忙拎包包等候。（圖／本刊攝影組）

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