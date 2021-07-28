中央氣象局針對西南3縣市發布大雨特報，受西南季風影響，迎風面降雨持續。氣象專家吳德榮提醒，這個週末到下週一（8月2日），模式模擬全台雨勢加大，局部地區甚至有致災風險，不可輕忽。另又有颱風可能生成，不過短期內對台無影響；若生成，將是今年第9號颱風「盧碧」。

烟花颱風後續效應仍在，引進的西南風，持續為南部帶來降雨，氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，不排除有雷擊、強風等劇烈天氣發生。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指模式模擬顯示，一直到週末，西南季風仍持續，季風槽甚至調整至台灣附近，由於將連日多雨，應慎防致災可能。下週二（8月3日）至週四（8月5日）仍多雨，且範圍不再侷限於中南部。

台灣附近大低壓帶狀態維持，和先前「颱風窩」的條件差不多，隨時都有颱風生成機率，就目前環境來看，也確實有機會。若生成，將是今年第9號颱風「盧碧」；距離仍遠，短期內對台灣無影響，應注意西南季風所帶來的降雨威脅。