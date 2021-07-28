莊智淵在比賽中握拳怒吼替自己打氣。（美聯社）

奧運「五朝元老」台灣桌球40歲老將莊智淵，近日在未有教練下獨自出戰，引起大批網友關注。導演李又宗昨(27日)晚間在臉書撰文指出，莊智淵這一輩子都靠自己，孤身旅外征戰，沒有什麼後援，「我認為國家欠他一個道歉」，而莊才不是孤星，是真正的俠者。此文獲網友高度共鳴，留言逾400則、按讚破3.4萬！

「為什麼台灣人會對莊智淵這麽有感？」，曾獲紫錐廣告獎首獎、台南39小時影片競賽最佳劇情片等肯定的李又宗說，「早期莊選擇不拿國家營養金，在他的觀念裡，認為不拿錢，才能說真話，桌球協會私下搞過他，中華奧會公開遺忘他，國家教練調侃他，莊智淵因此憤怒說要退出國家隊，可是最後還是以40歲高齡，代表台灣出征奧運。40歲打奧運有多難？我不知道，反正一定很難很難，球威下滑，速度不若以往，在關鍵時刻又沒有教練(教練名額限制3名)，許多時候我們都是看著莊智淵自己喊暫停，然後回到位子上冥想，調整好自己的節奏和呼吸，再上場奮戰，贏了，回去一個人默默收毛巾；輸了，一個人默默回去打包。」

奧運「五朝元老」莊智淵。（體育署提供）

李又宗表示，當選手PO自己的照片，希望大家幫忙加油，莊智淵贏球是PO出自己兒子的照片，希望記得老爸曾經在最高殿堂打球的樣子，「莊智淵是每一個努力的台灣人縮影，我們出外奮鬥，永遠會感到如此的孤單，每天面對強大的外敵不說，搞事的還永遠是自家人」。

看完莊智淵的奧運比賽後，李又宗說，他用汗水點醒了我們，老將的價值不在贏球，而是一種雖千萬人吾往矣的心境，縱使面對千萬個對手，我也勇往直前，因為我在這裡，「莊智淵才不是孤星，是真正的俠者，我們看到的也不是什麼一個人的武林，而是大師最後的風範。感謝天，感謝地，感謝莊智淵給我們的美好年代。」

此篇貼文曝光後，不到一天的時間已有超過3.4萬名網友按讚、破萬人轉傳貼文，不少人留言寫下，「不只桌球，台灣所有的運動都一樣，需要重視選手」、「比起金牌大內宣，需要更多這種文章來關心其他參賽的國手」、「善良、敦厚的人，我們敬佩」、「這篇寫的真好，細膩而溫暖」。