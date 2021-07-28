桃園地檢署偵辦調查局專員徐宿良與妻子李翠萍涉嫌與毒梟勾結，監守自盜丟失6.5公斤毒品涉貪案，今年3月29日申請搜索票搜索徐女住處等4處地點，據了解，由於徐過去偵辦過多起毒品案，檢調在調查期間，也查扣數百萬不明資產，至於是否與他偵辦過的毒品案或其他案件有關仍在偵辦當中。

前調查官徐宿良被扣走的賓士休旅，以及6只愛馬仕精品包。（合成圖，檢方提供／賴佑維傳真）

航基站2019年在桃檢指揮下查獲一起安毒案，2019年11月間由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品遺失，航基站事隔一年，2020年才向調查局局本部報告，全案因此曝光。

去年徐宿良因涉及扣案毒品遺失案，經檢方以5萬元交保，又發現徐宿良夫妻出手闊綽，與實際薪資不符。3月29日再搜索徐員夫妻住處等4個地點，查扣現金及存款、名牌包、名錶、名車等。

根據桃園地檢署1日公布查扣內容，查扣現金170萬、賓士2輛，香奈兒、LV、愛馬仕等包包25個、名錶29支，粗估包括現金在內總市價達2000萬元。其中6個愛馬仕包均屬真品，總價值上看400萬元。

根據檢方公布扣押的資料，包括香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個。車輛包含賓士GLB200、E200、馬自達 CX5。手錶中，勞力士、沛納海等29支。

由於徐、李供稱資產是娘家餽贈，檢調約談徐、李及李姓妻舅、李的鍾姓前妻。徐說相關資產是岳母所贈，但與妻子說法不同，因4人說詞不一致，且財產都未合法申報，認為徐、李2人無法明確交代資產來源，涉犯《貪汙治罪條例》財產來源不明罪，另疑還有未到案共犯，有勾串及滅證之虞，3月30日向桃園地院聲押禁見2人獲准；另2人則請回。調查局接獲桃檢通知後，依公務員懲戒法規定，將徐員停職。

據了解，由於徐過去偵辦過多起毒品案，這數百萬資產來源，是否與他偵辦過的毒品案或其他案件有關，檢調仍在調查釐清。

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