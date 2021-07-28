螺絲廠世豐(2065)2021年第二季合併營收7.09億元、稅後淨利0.59億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.29元，分別較去年同期成長45.64%、87.83%、63.29%；營運呈現三率三升，並繳出歷年單季新高。展望第三季，維持審慎樂觀看法。

世豐受惠美洲地區訂單需求暢旺，加上去年底調整產品結構、客戶接單策略優化等效益已逐步顯現，挹注第二季整體營運逆勢繳出歷年單季新高之成績。

世豐表示，雖目前全球螺絲市場供應鏈瓶頸持續受到海運運力影響而加劇，使得世豐第二季約6%的在手訂單延後出貨交期認列，惟美洲地區主要客戶拉貨力道暢旺，帶動第二季美洲地區營收比重攀升至70.14%，其中隨著今年建築工程領域螺絲產品需求較去年同期提振，挹注第二季建築工程應用銷售較去年同期成長7%、佔整體營收比重攀升至70%。

世豐於去年底加大優化客戶、產品接單組合策略綜效逐步展現，加上第二季陸續反應產品漲價效益，克服第二季在台幣大幅升值、上游盤元價格上漲等不利因素，挹注第二季整體毛利率、營業利益率較去年同期的16.63%、8.52%提升至18.77%、11.33%水準。

展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。持續看好美洲地區主要客戶保持強勁訂單需求，目前整體訂單能見度長達4個月，另一方面，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐亦持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單持續優化。

另外，董事會通過擬辦理6億元無擔保可轉換公司債，強化中長期營運發展，預計募集資金用於償還銀行借款、充實營運資金所需。