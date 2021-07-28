金管會公布國銀數位存款帳戶最新統計，在疫情推動數位金融服務需求，以及純網銀業者積極拓展業務帶動下，國銀數位存款帳戶截至2021年6月底達近832萬戶，季增達近103.67萬戶或14.23％、年增達339.87萬戶或69.09％，創下單季新增戶數最高紀錄。

不過，為避免銀行為衝業績鼓勵同一客戶開立多個數位帳戶，導致統計數據失真，金管會預計第三季將數位帳戶統計改採「ID歸戶」方式，即依身份認證強度區分的3大類型帳戶中，同一客戶在單一類別開立的帳戶中僅能計算1個。

對於第二季國銀數位存款帳戶跳增，銀行局主秘童政彰分析有3大因素帶動。首先，包括網路及電子商城、美食外送、影音平台等均提供數位帳戶支付選項，整體生態圈效益顯現，提高民眾基於便利性而開立使用數位帳戶誘因。

其次，國內疫情5月急遽升溫，三級警戒期間民眾大多居家減少外出，但網購、繳稅等商業行為仍需透過帳戶處理，增加使用數位帳戶支付資金動機。最後，銀行掌握趨勢推出相映的行銷活動，提供差異化利率、跨行轉帳及手續費減免等優惠，帶動民眾開立數位帳戶。

數位存款帳戶依據身分認證強度共分為三類，目前以他行存款或信用卡客戶、既有信用卡客戶線上申辦數位帳戶的第三類帳戶申辦最簡便，但轉帳及交易限制亦最多，其次依序為既有客戶線上加開數位帳戶的第二類、及全新客戶透過自然人憑證線上申辦的第一類帳戶。

據金管會統計，截至6月底以第三類帳戶達333.56萬戶最多，季增達19.9％、年增達77.73％。第二類帳戶290.97萬戶居次，季增達11.3％、年增達75.22％。至於第一類帳戶則有207.45萬戶，季增9.94％、年增達49.91％。

不過，為避免銀行衝業績導致統計數據失真，金管會自第三季起對數位帳戶改採「ID歸戶」方式統計。若同一人在同一銀行同時開設3個第一類帳戶及2個第三類帳戶，則未來只能申報1戶第一類及1戶第三類帳戶。童政彰表示，目前已有許多銀行採取此方式申報。

考量第三類帳戶開戶較便利、開戶者較多，但民眾對單日轉帳金額需求提升，童政彰表示，銀行公會正研議提高第三類帳戶轉帳限額，並同時檢討評估是否提升第三類帳戶身份驗證相關安全控管措施，在兼顧風險情況下擴大交易功能，預計最快第四季將確定調整方向。