三商壽(2867)上半年自結稅後淨利27.5億元，較去年同期大幅成長90％，主要適時實現資本利得，以及整體避險成本低於去年同期所致，每股稅後盈餘為1.1元，淨值達442億元，創下歷史新高，淨值比為3.55％。

美債殖利率開始升息循環，該公司掌握時機加碼進行債券投資，將可為經常性收入持續添加活水。

三商壽商品策略持續著重在投資型及保障型商品，今年上半年新契約保費收入153億元，總保費收入669億元，其中投資型商品新契約保費收入佔比高達88.2％，投資型商品新契約保費亦較去年同期成長33％，長年繳投資型新契約保費更較去年同期成長41％，公司轉型策略取得成效。

今年因應業務成長，透過增資厚實資本，已完成1.3億股普通股現增，每股8.3元，募資10.79億元，也將持續發展業務通路成為投資型及保障型商品的專家，強化業務團隊競爭力並提升客戶體驗。