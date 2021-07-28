金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前5月新契約保費2548.24億元、年增達31％，幅度較前4月27％續增，主因資本市場持續活絡，使投資型保單1254.5億元、年增達1.45倍，幅度較前4月1.33倍續增。傳統型保單1293.74億元、仍年減10％，表現持平。

美元保單前5月新契約保費90.31億元、年增達46％，成長幅度較前4月41％續增。其中，投資型美元保單43.84億元、年增達1.94倍，幅度較前4月1.77倍持續擴大。傳統型美元保單46.47億美元、年減1％，衰退幅度較前4月2％持續收斂。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單前5月新契約保費1.08億澳元、仍年減達59％，但衰退幅度較前4月63％持續收斂。其中，投資型澳幣保單0.72億元、年減達37％，衰退幅度較前4月42％持續收斂。傳統型澳幣保單0.36億澳元、年減達76％，衰退幅度較前4月78％收斂。

人民幣保單前5月新契約保費2.78億人民幣、仍年減達55％，但衰退幅度較前4月58％持續收斂。其中，投資型人民幣保單2.62億元、年減達47％，衰退幅度較前4月52％持續收斂。傳統型人民幣保單0.16億元、年減達86％，幅度較前4月87％微幅收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安達、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、國泰人壽。