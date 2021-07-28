110 學年度指定科目考試今（28日）至周五（30日）舉行，為避免人群聚集，這三天考試期間，不開放學校師長、家長進行陪考，而考生進入考場須戴口罩、量體溫，並攜帶入場識別證與有效證件。另受疫情影響，今年每間試場僅安排20位考生，每位考生的距離間隔1.5公尺以上，為史上最寬。

考生進考場須配戴口罩、配合量測體溫。此外，也須出示大考中心發的個人專用入場識別證及有效證件正本，而應試有效證件正本包括，國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。

至於未攜帶入場識別證的考生，可由試務人員協助確認身分後補發，未攜帶應試有效證件證本的考生，若由親友補送，則須配合防疫規定，送到考區門口由服務人員簽收、發給送達證明。

考試節間休息與午餐用餐時間，考生可以在試場內休息。疫情期間為了避免脫口罩增加風險，因此建議考生吃完早餐再入場，午餐的部分則是留在原試場、原座位上，使用隔板用餐。

應考環境的部分，全國各個試場教室都開放冷氣，並將試場門關閉，但對角處的窗戶會打開至少15公分以利通風。另外因疫情緣故，今年每一間試場僅安排20人應考，每位考生之間的距離會間隔1.5公尺以上，為史上最寬敞的距離。

若考生目前正在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理則須至隔離試場應試。大考中心為了減少考生移動的距離，因此在全台21縣市共33分區都有設置隔離試場，每間隔離試場應考人數上限調降為五人，將上述三種狀況的考生分類安排在不同考場，因此若考生隱匿相關訊息，最嚴重將會取消考試資格。