我國桌球男子好手莊智淵昨晚在16強賽事中不敵埃及選手淘汰，但在場上努力奮鬥的精神讓所有人敬佩萬分，而且這場比賽的對手阿薩爾(Omar Assar)在上一輪打敗了世界排名相當高的選手，所以實力不在話下，莊智淵也與對方纏鬥到第7局才分出勝負。

當然莊智淵沒能晉級8強賽讓外界都覺得可惜，因為最後以3：4落敗，就差那麼一點，也讓五屆奧運元老正式告別男子單打賽事，而賽後莊智淵在臉書簡短發言感謝支持，目前已累積26萬人按讚，可見他的人氣有多高。

他昨晚在臉書粉專發文說道：「謝謝大家，也謝謝大家一起愛浪浪」，簡短一句話吸引26萬人按讚，並超過2.2萬則留言，還被分享超過5千次。桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、藝人陳建州都紛紛留言向這位桌球教父致意。

(圖片來源：翻攝自Google)

另外莊智淵在高雄市鼓山區自建的「智淵乒乓球館」爆紅程度也再上一層樓，昨日賽後，大量網友湧入「智淵乒乓球館」留下Google5星好評，原本不到百則評論數，目前已飆破千則，桌球館人氣一夕之間爆紅。

網友評論說：「單槍匹馬、奮戰不懈，勇者風範、台灣之光」、「辛苦莊智淵！你真的很棒」、「永遠的桌球之神，謝謝你」、「您的運動家精神絕對超過5星，謝謝您在桌球界的努力」、「謝謝您感人的運動家精神」、「謝謝莊智淵！！！謝謝您20年來對台灣桌球付出」。

莊智淵這回已是第五度參加奧運，年紀達到40歲，為了國家他可是拚盡老命，畢竟不少球員在此階段都選擇退休，但莊智淵仍燃燒到最後一刻，就為了台灣桌球，相信許多球迷也是從小看他比賽到大。莊智淵生涯最高達世界排名第3，也曾被喻為世界桌球4小龍，更是台灣認證的「桌球教父」！