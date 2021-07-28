近日中華台北選手捷報頻傳，東京奧運也成各黨政治人物社群發文焦點；但「舉重女神」郭婞淳27日在舉重女子59公斤級勇奪金牌後，包括民進黨立委吳思瑤等人皆發生名字打錯、照片誤植等糗事，遭外界痛批。媒體人朱凱翔表示：「可不可以讓人家好好比賽，而你們這些政客也把份內事做好就好？」獲近6000人按讚，不少網友大表認同。

朱凱翔27日在臉書粉私專頁《不演了新聞台》發文表示：「奧運轉播收視率非常好，聲量也很高，於是很多政治人物近來什麼正事也不談，屁事也不幹，就每天蹭選手。」不僅如此，朱更直言：「可不可以讓人家好好比賽，而你們這些政客也把份內事做好就好？」

此文一出，獲得近6000個讚、超過330則留言與近百次分享。網友紛紛回應：「您完全說出我的心聲！那些政治人物平常什麼都不做，這時候到處都是他們」、「同感，平常也不重視，現在得獎了都在消費他們」、「還有人打錯兩次名字也要蹭」、「還有張冠李戴的照片跟名字的」、「隨時等著打電話給選手或其家人，營造站在一起、我是你們的靠山之假象，東奧一過就當不認識了啦」、「蹭！是SOP啊！一定要的！」

此外，也有網友認為：「看到一張照片蔡總統自稱在會議室看奧運轉播！國內疫情未歸零，她倒有閒情逸致不但觀賞還當臨時播報員？」「不只政客，還有人找主播麻煩，說一直喊中華隊，只好將聲音關掉。什麼政治歸政治，體育歸體育」、「真的！FB上刷一排，每個都變體育主播了，藉機轉移疫苗短缺／爭議、選手被虧待的焦點」。