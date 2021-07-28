中央流行疫情指中心公布調降疫情警戒至二級，民眾可在適當防護下至戶外活絡筋骨，不過國民健康署長吳昭軍表示，戶外運動除了要全程佩戴口罩及保持社交距離外，要注意5個要點，包括選擇透氣口罩、調整運動強度、注意個人症狀、評估身體狀況及避免熱傷害，若出現暈眩、頭暈和呼吸急促症狀應立即停止。

吳昭軍指出，新冠病毒可經由人與人接觸、飛沫、環境等媒介傳播，佩戴口罩可減少運動中病毒飛沫，與可能氣溶膠傳播風險，但戴口罩運動其實很不舒服，建議民眾若要到戶外運動，除了要全程配戴口罩及保持社交距離外，為了兼顧防疫與運動安全，提供5個在戶外佩戴口罩運動重點。

吳昭軍說，第一，可選擇透氣口罩，夏天在高溫潮濕的環境下運動，臉部水蒸氣與汗水會使口罩防護的時間縮短、口罩與臉部密合度變差，因此建議選擇透氣材質製成的口罩，出門前多帶一個口罩備用，若濕掉需適時更換。

第二，調整運動強度，吳昭軍指出，應以低強度活動開始，或比平常更低的強度進行運動，再視個人體能狀況逐漸增加活動的類型、強度及次數，避免超出個人的負荷。第三，注意個人症狀，若出現暈眩、頭暈和呼吸急促症狀，建議應停止運動，若症狀持續未消失，應休息並取下口罩。

第四，評估身體狀況，若有肺部相關疾病，應事先諮詢專業醫師的運動建議；第五則是，避免熱傷害，吳昭軍提醒，應選擇透氣排汗衣物並避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間，每小時補充2至4杯水（1杯240c.c.）。

最後，吳昭軍建議，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，保持安全社交距離的原則下，佩戴口罩從事運動健身，以達到運動促進健康之目標。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。