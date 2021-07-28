國民黨新北市議員唐慧琳日前胰臟癌病逝，享年49歲，就連知名體育主播傅達仁、世界知名男高音帕華洛帝，以及「時尚老佛爺」卡爾拉格斐都是因為胰臟癌辭世，台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，胰臟癌早期不易發現，發現時腫瘤多已大於3公分、無法開刀，更有9成患者會在一年內死亡，呼籲有新診斷的糖尿病、胰臟癌家族史、慢性胰臟炎、酗酒者等6種高危險群，每年做一次腹部超音波，每三年做一次磁振造影檢查，提早揪出胰臟癌。

許秉毅日前在臉書指出，胰臟癌有「癌王」之稱，主要是因為它早期症狀不明顯，而且很容易侵犯到周遭血管，由於它隱身在胃的後方，不容易用超音波做完整的檢查。胰臟癌有三大症狀，上腹痛、出現黃疸、體重減輕，不過當病患出現上述症狀時，腫瘤多已大於3公分，有周邊血管的侵犯或轉移到遠處的器官，無法開刀治療。研究顯示高達85%之胰臟癌在初次診斷時，就已經無法開刀，而九成的患者會在一年之內會死亡。

那該如何提早揪出胰臟癌？許秉毅表示，胰臟癌有6大高危險群，第一是「新診斷的糖尿病」，一項前瞻性研究顯示，新診斷的成人糖尿病患者中，有3%有胰臟癌。第二是「胰臟癌家族史」，家族內有二位或二位以上的一等親有胰臟癌。第三是慢性胰臟炎、第四酗酒者、第五胰臟囊腫、第六BRCA1或BRCA2基因突變者，許秉毅解釋，具有此基因突變的人罹患胰臟癌、卵巢癌、乳癌的機會要比一般人高出許多。

許秉毅表示，篩檢胰臟癌的目的是找出2公分以下的腫瘤，有八成以上可以手術治療，建議胰臟癌的高危險群患者，如果想要找出小於2公分以下的腫瘤，可以考慮每年做一次腹部超音波，每三年做一次磁振造影檢查。