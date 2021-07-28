台灣已有5人打完兩劑疫苗14天後仍確診，對此，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，接種完疫苗仍要戴口罩，因為打完仍可能被感染，且打疫苗對無症狀的保護效果低，因此提醒民眾不是打了就沒事，仍要遵守相關防疫規定。

李秉穎昨在臉書發文表示，打完疫苗後仍須戴口罩，不是因為變異病毒的問題，而是因為打完疫苗仍然會受到感染，只是感染的機率較低而已；另疫苗接種後，對於無症狀感染的保護效果較低，會出現短時間的帶病毒狀態，且在此期間仍可傳播病毒，即使再打第三劑也是一樣。

貼文引起討論，一名女網友好奇詢問「那這是否代表，此生我們都要跟口罩為伍了？口罩對環境的傷害其實很大的。」對此，李秉穎也留言回應說，他認為新冠病毒會逐漸感冒化，一段時間後如重症減少，才能解除。

而我國也出現打完兩劑疫苗後確診的案例，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也曾在記者會上表示，打完二劑疫苗，最好的狀況是有95％的保護力，換句話說有5%的人會確診，因此打完疫苗確診並不是很稀奇，所以大家打完疫苗仍要做好個人防護。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今也更新口罩指引表示，為了抑制Delta變異株傳播和保護他人，傳播高風險區的民眾打完疫苗後，公共室內空間仍須配戴口罩。另新加坡政府日前也公布過去28天新增的1千多例確診案中，約44%的確診者（484人）已完全接種疫苗、約30%的人已打完第一劑疫苗。而打完兩劑的人多是輕症和無症狀者，顯示打完疫苗仍可能被感染，但能有效預防重症發生的機率。