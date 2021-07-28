國立陽明交通大學某中心女助理小芳（化名）控訴3年前遭1名進駐廠商、生醫科技負責人性騷擾，對方經常傳訊說「我的安心亞」，還說她穿著很辣、適合到酒店當紅牌，前年更直接在辦公室問她「有沒有試過？」等內容；法院判男子與校方須賠償10萬元，而校方事後未積極補救糾正，另判再賠償10萬。

判決書指出，小芳在2018年受雇擔任陽明交通大學某中心助理，而男子為該中心進駐廠商的生醫科技公司負責人，也是EMBA學生，2人在業務上有密切來往；不過男子卻藉工作頻頻用言語騷擾對方，他曾稱小芳「我的安心亞」，還說對方穿著很辣，要送對方到酒店當紅牌，也會傳送日本女優照片等行為。

男子在前年某天趁小芳加班時，突然闖入辦公室談及他與妻子之間僅剩婚姻關係，早已無感情，還問小芳有沒有性經驗，「妳有沒有試過，覺得怎麼樣？」最後小芳忍無可忍，蒐集相關事證後決定提告男子，並稱校方事後消極處理，仍須連帶賠償。

法院認為，男子以具有性意味或性別歧視言詞或行為，對女助理造成敵意性或冒犯性的工作環境，侵犯其人格尊嚴屬實，已構成性騷擾，判男子與校方連帶賠償10萬元；此外，事件爆發後，男子曾多次進出小芳辦公室，校方仍未阻止，法官認為校方糾正與補救態度輕忽，迫使小芳離職，判校方須再賠10萬。