中華台北桌球選手鄭怡靜、林昀儒的混雙組合勇奪奧運銅牌，基進黨立委陳柏惟發文祝賀，但卻被眼尖網友發現誤將鄭怡靜的名字打成「蘇怡靜」，引起外界批評。媒體人「逆風的烏鴉」表示，陳柏惟最惡質的不是把鄭打錯蘇，而是在被嘲笑刪文後，又補上一篇文強調這面銅牌是「台灣人自己拿」，因此舉顯然刻意將從大陸轉籍，1996、2000年代表我國勇奪銀與銅牌陳靜排除在外，且鄭怡靜的教練鄭佳奇也來自大陸山東，這些「台派」為意識形態，抹煞了運動員背後的壓力與努力。

逆風的烏鴉27日在臉書發文表示，奧運桌球混雙林昀儒、鄭怡靜摘銅，第一時間陳柏惟鬧了個笑話，發文想蹭熱度結果把「鄭怡靜」寫成了「蘇怡靜」，被嘲笑後趕緊刪文，然後補了一篇。這一篇沒甚麼人嘲笑，但他覺得這一篇的惡質，更勝過寫錯名字。

逆風的烏鴉指出，陳柏惟這篇文強調的事情，是這面混雙銅牌是「台灣人自己拿的第一面奧運桌球獎牌」。其實大家都知道，1996年，陳靜就曾經代表台灣在奧運拿下女單銀牌；2000年，她再度代表台灣拿下奧運銅牌。陳柏惟說的「台灣人自己拿」，當然就是沒把陳靜當「台灣自己人」的意思。

逆風的烏鴉強調，當年陳靜因故入籍中華民國，其實壓力是不小的。但她頂住了壓力，還幫中華台北拿了兩面奧運獎牌。甚至可以這麼說，台灣的桌球發展和熱潮，陳靜其實是一個很重要人物。但在「台派」人眼中，卻是可以直接抹去的。其實，鄭怡靜的專屬教練鄭佳奇也是個大陸選手，她出生於山東棗莊，青少年以前一直是大陸的桌球選手，2014年才到美國打球，里約奧運結束後才來台灣當教練，且一手培植了鄭怡靜發光發熱。陳柏惟說的「台灣人自己拿」，其實也是把鄭佳奇一起抹掉了。

對此，逆風的烏鴉坦言，翻開各種運動，選手、教練跨國的情況已經越來越普遍，真的要去細分，誰能說誰完全是「自己拿」？寫錯名字是無意、無知，但故意操弄就是惡意。陳柏惟的惡意，其實不是要凸顯「台灣人自己拿」，只是要凸顯對岸來的不管你再怎麼努力，所謂「台派」也不會把他們當自己人的。