貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價近期出現劇烈回檔，其中陽明因跌幅過深連2日被證交所列入注意股，據證交所的計算標準，今（28日）陽明股價至少需要維持平盤，才能避免再被列為注意股，進而被關禁閉10個交易日，且每20分鐘搓合一次。

證交所昨（27日）公告達「公布注意交易資訊」標準累計次數異常與列為注意股票的有價證券，陽明周一（26日）先因近6個營業日（含當日）累積的收盤價漲跌達30.70%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達52元，被列入注意股。

結果昨陽明收盤被打入跌停，收在122.5元，導致最近6個營業日累積收盤價跌幅擴大至40.62%，且昨天週轉率為11.95%，再度被列入注意股。陽明連續2個交易日被列為注意股，只要今天再被列為注意股，明（29日）就會遭到處置。

據證交所規定，由於陽明在6月底就曾被列入處置股，若30個交易日內再被列處置股，需每20分鐘搓合一次，不能當沖、必須全額交割，恐對股價造成影響。

此外，長榮與萬海也遇到類似狀況，長榮因最近六個營業日累積收盤價跌幅達36.24%，在昨天被列為注意股，萬海則因最近六個營業日累積收盤價跌幅達31.83%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達55.50 元，被列為注意股，若接下來無法止跌，長榮與萬海最快2個交易日後遭到處置。