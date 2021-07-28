隨著疫情逐漸趨緩，降級轉為第二級警戒，詐騙集團也蠢蠢欲動，鎖定高齡長者為行騙對象，以各種方式騙取民眾辛苦存來的血汗錢。然而無論詐騙集團以何種手法行騙，新興警方也將見招拆招，只為守住市民的財產。

匯款助敘利亞「女將軍」來台當媳婦 老翁險遭詐怒斥「大混蛋」。(戴志揚翻攝)

新興分局前金分駐所昨(27)日12時接獲轄內中正四路上的銀行通報，表示有一名老翁前往臨櫃欲匯款大筆現金，在行員關懷提問的過程中得知老翁欲將現金匯款至指定帳戶，行員驚覺老翁恐怕遇上了詐騙集團，遂立即通知警方到場協助。

高雄一名老翁匯款助想要協助敘利亞「女將軍」來台當媳婦，在櫃檯遭警攔阻險遭詐，怒斥「大混蛋」。(戴志揚翻攝)

前金所員警莊峻榮、蘇詠淳到場詢問陳姓老翁(39年次)表示在line 通訊軟體上認識一名自稱在「敘利亞」服役的女將軍，警方檢視老翁與女子的對話過程發現，該名女將軍天天向老翁問早請安，並且傳了著軍服的自拍照，獲得陳翁歡心之後，遂跟陳翁說想要嫁來台灣當老翁的「媳婦」，陳翁心想兒子尚未結婚且沒有對象，便欣然答應，想說台灣疫情也逐漸趨緩降級，並積極想要促成女將軍來台相親。

高雄一名老翁匯款助想要協助敘利亞「女將軍」來台當媳婦，在櫃檯遭警攔阻險遭詐，怒斥「大混蛋」。(戴志揚翻攝)

女將軍向陳翁表示來台需要辦理相關程序，需要透過仲介辦理來台事宜，遂將一名仲介介紹予陳翁；後該仲介再以包裹於機場卡關為由，要老翁匯款新台幣17萬元才能完成後續程序，讓女將軍到台灣，於是老翁將信以為真到銀行準備匯款，然而詐騙集團自以為是一場完美的騙局，沒想到遭警方與行員聯手識破阻詐。

員警提醒老翁「包裹卡關」、「外籍女將軍」等話術是詐騙集團常用手法，並搜尋相關案例供老翁參考，同時也查證對方所提供之銀行帳戶，發現該帳戶已遭警方列為警示帳戶，令老翁得知後怒斥詐騙集團實在是「大混蛋！」所幸有警方及時查證攔阻才能守住自己的老本，再三向警方致謝後表示自己不會再被騙了。