吳亦凡捐河南8千萬拚洗白？ 陸網酸：別讓善助長惡

30歲前韓團EXO成員吳亦凡最近捲入桃色風波，他先前強調沒選妃、沒灌酒、沒沒收他人手機，結果被北京警方的調查報告一一打臉，而不僅都美竹開砲，先前另一名網紅小G娜也批遭吳欺騙感情。而今(28日)週刊報導，吳亦凡一路從練習生轉而成為今日遭批接承時間管理大師醜名，都因母親過度寵溺有關。

據《鏡週刊》報導，吳亦凡從小與母親吳秀芹相依為命，他10歲時父母離異，母親將他送到加拿大念書，因聚少離多，使母親更加倍寵愛吳亦凡，後來他出道、解約，都由媽媽出手為他善後。傳聞吳亦凡媽媽身高180公分，常親自出馬替兒子處理工作，不僅酬勞開價高，也會幫兒子精挑細選顧形象，傳聞過去有劇組砸3.5億台幣邀吳亦凡上節目，還得加碼約2000多萬台幣送吳媽媽當購物基金。

吳亦凡先前喊冤發文後便神隱。（圖／翻攝自Mr_凡先生微博）

報導指出，吳母除了會幫兒子過濾工作，也會替他面試工作人員，太美的女性都不會過吳媽媽這關，近來都美竹出聲爆料，傳聞吳母第一時間花了台幣200多萬的封口費，但錢沒匯到當事人戶頭，反而遇到詐騙。而吳亦凡先前也傳出類似感情糾紛，都是吳母出手擺平，未料這次風波越滾越大，連官媒都發文抨擊。

吳亦凡昔分享吳母年輕時照片。（圖／翻攝自Mr_凡先生微博）

另一方面，吳亦凡19日在微博喊冤後便消失神隱，據《東網》報導，有網友稱他為避風頭已經回到加拿大，但另有網友表示，吳亦凡17日現身寧波的賽車活動，根據加拿大入境防疫規定，要回加拿大前要先自主隔離3天，到了當地再隔離14天，就時間上來說不太可能，也有網友指出在朋友圈的截圖是2020年的舊照片，認為吳亦凡應該人還在大陸。