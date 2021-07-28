莊智淵在比賽中握拳怒吼替自己打氣。（美聯社）

台灣奧運5朝元老「桌球教父」莊智淵代表我國出征，昨(27日)晚間在苦戰7局後以3：4敗下陣來，在16強止步，他也在臉書感謝大家。莊奮力出戰的模樣感動無數人，該篇貼文截至今(28日)上午9時止，已有37萬人按讚，破2.6萬則留言，不少政治人物、藝人都紛紛在底下留言，包含台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、立委蔣萬安、國民黨主席江啟臣、國民黨前主席朱立倫等人。

莊智淵昨晚在臉書寫下，「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪」。短短一句話道盡感謝之意，也獲得各界關注，不少政治人物紛紛湧入臉書留言，其中，盧秀燕說「智淵謝謝您，辛苦了」、蔣萬安說「謝謝你堅持奮戰到最後一刻！成就了這場精彩的比賽，辛苦了！我們會繼續做你的後盾、為你加油」、鄭文燦則說「謝謝您連續5屆代表台灣進軍奧運殿堂，把桌球生涯都獻給了台灣！謝謝您！帶給我們最精彩、最振奮人心的比賽！永遠的桌球教父」

「桌球教父」莊智淵。(取自莊智淵臉書)

另外，朱立倫留言表示，「謝謝你！拚戰到最後一刻的精神，令人動容！辛苦了」、江啟臣留言「謝謝您的努力，帶給國人一場精彩的賽事，奮戰的精神已經是我們心中的永遠的金牌」，黃偉哲也感謝莊智淵的辛苦，「力拚到第七盤真的很精彩，這一路走來，你超凡的意志早已不是旁人能所及。謝謝智淵，永遠的桌球一哥，辛苦了！」陳其邁則說「謝謝你！讓我們看見最精彩動人的比賽」。

而立委洪孟楷、林楚茵、議員徐巧芯、陳美雅、立法院副院長蔡其昌等人也都在莊智淵臉書留言。更有不少網友都相當支持莊智淵，提到他的拚戰精神令人感動、謝謝你為桌球的堅持和付出、真正的奧運精神和戰神。

不少人都在莊智淵臉書貼文留言。(取自莊智淵臉書)

莊智淵臉書留言。(取自莊智淵臉書)