解放軍6月出動28架軍機 侵擾台灣西南空域防空識別區

在模擬為台灣開戰的多種情節兵推慘敗後，美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）說，他們要改變指引美軍作戰數十年的綱領。

據《防務一號》（Defense One）和《動力》（The Drive）網27日報導，海頓周一在美國國防工業協會（National Defense Industrial Association）正式成立新興技術研究所（Emerging Technologies Institute）的儀式中說，「一點也不誇張，它整個慘敗。近20 年來一直在研究美國，咄咄逼人的紅隊剛遠遠超越我們，他們在我們採取行動之前，就完全知道我們要做什麼。」

由於去年10月舉行的這次兵推是機密，因此五角大廈不願提供它的名稱。不過，一名國防部官員透露，其中一場兵推情節涉及為台灣開戰。而美方得到的一個關鍵教訓，就是在一處集結軍艦，戰機和其他軍力，將使他們很容易遭受攻擊。

「我們總是集中軍力戰鬥，集中軍力求生存，但在現今的世界裡，卻有來自四面八方的高超音速飛彈，還有火力強大的遠程火力朝我們攻擊，」海頓說，「要是人人都知道你們在哪兒集結，那你們就很容易遭攻擊。」