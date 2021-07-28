桃警在防疫期間仍屢破重大案件。（警方提供）

疫情警戒期間，桃園市警察局不僅投入大量警力防疫，治安維護也未鬆懈，6月在中壢破獲大型職業賭場，一口氣查獲68人。另外也在中壢破獲大麻植栽工廠、龍潭查獲行動軍火庫、楊梅查獲改造手槍，治安表現亮眼。

警方表示，除了協助調查違法營業、違規群聚等抗疫大作戰，有效攔阻可能的防疫破口，在治安維護工作上亦未曾有一絲鬆懈，6月間在中壢地區查獲大型職業賭場，查獲員工及賭客68人違法群聚賭博，移請市政府裁罰金額達462萬元，今年屢查獲重大案件，如本年2月間於中壢區查獲大麻栽植工廠；4月間於龍潭區查獲行動軍火庫起獲制式、改造長短槍6支；楊梅區查獲改造手槍3支等案件。

在防制嚇阻犯罪發生部分，桃園市的人口持續穩定成長，自2016至2021年6月底，增幅已達5.8％，設籍人口淨增加達12萬4千餘人，理論上人口成長勢將增加刑事案件的發生數，但桃園市警方在今年上半年再創佳績，總體刑案發生件數減少6.43％，特別是攸關民生的「竊盜案類」發生件數更減少15.45％、「詐欺案類」發生件數亦減少11.94％，即使國內外疫情升溫加重了警察同仁工作負擔，仍可維護治安。

統計數據亮眼外，根據內政部警政署發布之去年下半年民眾對治安滿意度調查結果，桃園市民對居住鄉鎮市區警察「整體服務滿意度」及「執行勤務滿意度」等多項指標均創下10年來的新高，另遠見雜誌在2020年縣市總體競爭力調查中，桃園市治安項目民眾滿意度攀升至全國第二，也在六都中拔得頭籌。

警方說，除了同仁的辛勞付出外，也歸功於各階層不遺餘力的鼓勵士氣，目前，警察局每月皆針對破獲重大案件、業務評比績優人員，公開頒授關公獎表揚；部分特殊重大案件，桃園市長鄭文燦、警局長陳國進更常偕同義勇刑事警察協會理事長吳裕松等，親往破案單位頒發「慰問金」及「破案茶」加油打氣，有效提升了同仁的士氣。