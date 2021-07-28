中央流行疫情指揮中心昨日宣布重啟疫苗施打意願登記平台，並新增高端疫苗選項，不少人眼看打莫德納機會渺茫，紛紛加選AZ，不過有眼尖網友發現，AZ選項旁邊多了一排紅字提醒，「須待7月19日勾選AZ者都收到預約簡訊後，才會收到簡訊」，並詢問是否修改疫苗接種意願登記，令大批網友崩潰「完蛋一切都來不及了」。

一名女大生昨（27）日於論壇《Dcard》分享一張螢幕截圖透露，當初填寫疫苗意願登記時，僅勾選莫德納，但發現若只勾莫德納，「我可能會等到死」，基於又不想打高端疫苗，因此指揮中心再開放「COVID-19公費疫苗平台」時，立刻手刀加選AZ疫苗，她自嘲「差點勾成高端，請要加選AZ的朋友不要太開心而勾太快」。

不過，有眼尖網友看了她的截圖後發現，AZ疫苗選項旁多了一排紅色提醒字樣，「7月27日起新勾選者，請務必詳閱下方依據指揮中心7月19日新聞稿說明」。根據新聞稿內容指出，疫苗意願登記平台重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。

一名女大生因等不到莫德納，只好再加選AZ。（圖／翻攝自Dcard)

不少人瞬間崩潰，紛紛留言「完蛋來不及了」、「早知道當初就AZ一起勾」、「所以再勾選AZ，還是會很慢才打到？」、「495萬人打完才換我們嗎？」、「想了想還是勾AZ，起碼有退路」、「還是含淚加選了，抱歉我真的不想打高端」等。

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