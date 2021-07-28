「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級比賽，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，不過賽後教練林敬能給予熱情擁抱時，她卻露出反抗不悅表情，引發網友議論，對此，藝人柯宇綸在臉書PO出截圖和影片，直言：「影片的行為ok不ok自己判斷」，卻遭部分網友出征。

藝人柯宇綸在臉書PO出昨（27日）郭婞淳奪金後，教練林敬能熱情擁抱她時，露出反抗厭惡的表情，接著又PO出2019年比賽影片，當時郭婞淳獲勝後，教練更是開心激動到上前擁抱，並親吻左邊臉頰，當時郭婞淳也做出抵抗動作，他表示：「2019的影片可以看得很清楚，雖然被毛巾擋住，當教練親吻郭婞淳的時候，她皺眉閃開，和今天破三項奧運紀錄的時候，被強抱一樣的表情，紅色影片看到最後，教練在穿廊再度從背後強烈擁抱」，字句透露出對教練的行為感到不滿，甚至強調：「網友不用在底下洗聲明，影片的行為ok不ok自己判斷」。

郭婞淳被教練擁抱時露出不悅表情，引起網友議論。（圖／中時記者季志翔）

沒想到柯宇綸這篇PO文，卻引起大部分網友反彈，紛紛留言：「不了解就看圖說故事，真的很不可取，身為公眾人物，真的要注意自己的言行」、「我很訝異有這麼多人會帶著有色眼鏡，我真心想問你們這些看圖說幹話的人，平常真的有在關心婞淳嗎」，就連主播桌君澤也留言：「身為公眾人物發言得負起責任。在拿下金牌完成舉重生涯金滿貫的這天，郭婞淳應該要抱著金牌開心入睡，而不是為澄清不正確訊息而特別發文。」

對此，郭婞淳也特地發文澄清，「謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師林敬能，這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩～」，強調純粹是為了鬧教練才做出搞怪表情。