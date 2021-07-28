今（28）日世界肝炎日，毛寶貝肝炎也屬常見疾病，新北市動保處提供免費動物醫療電話諮詢，呼籲民眾不但要顧好自己也要顧好毛寶貝身體狀況。

動保處提醒，若家中毛寶貝出現精神沉鬱、食慾不振、嘔吐、體重減輕等症狀，可洽詢獸醫進行肝臟相關檢查，及早發現及早治療，千萬不要自己當醫生，擅自給予人用藥物，否則將會造成毛寶貝肝臟嚴重損傷，另定期施打核心疫苗，也將有助於預防罹患肝炎。

五股動物之家日前救援一隻民眾通報流浪狗「斑斑」，剛被救起時，血液學檢發現肝腎指數異常偏高，疑似中毒引起肝衰竭，或是熱衰竭造成急性肝腎損傷，經獸醫師林洋演點滴輸液、餵食藥物及每週驗血檢查等細心醫療下，已恢復健康。

林洋演表示，飼主發現家中毛寶貝身體疼痛，部分民眾會自行給予人用藥品，造成寵物身體更大傷害，特別是普拿疼一類止痛藥，容易使肝臟損傷發炎，造成中毒性肝炎。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，飼主應每年帶毛寶貝施打疫苗，像是犬隻七合一或十合一核心疫苗，可有效預防多種犬隻常見傳染病如犬傳染性肝炎等，提高免疫抵抗力，讓專業獸醫師為寵物健康把關，才是明智之舉。此外，步入中老年犬貓每半年至一年進行一次健康檢查，有助於發現潛在肝臟疾病異常變化。

動保處表示，肝病並非絕症，飼主只要多花些心力照顧，遵守獸醫囑咐並定期回診，就可以讓毛寶貝正常生活，千萬不要因為這疾病棄養牠。若是民眾家中寵物有任何飼養或醫療問題，動保處設有獸醫師諮詢專線（2959-6353），民眾可以打電話進行免費諮詢，共同來守護毛寶貝健康。