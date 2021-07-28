【愛傳媒特約記者吳思賢報導】郭婞淳以舉重拿下東京奧運第一面金牌，讓全台民眾都感到歡欣振奮！還有綠營民代在臉書蹭流量，卻連郭婞淳的名字都寫錯。更令人驚訝的是，原來郭婞淳在2018年居然曾經遭到綠營網軍出征！

《台灣島史記》作者、前立委蔡正元指出，郭婞淳得到奧運金牌真令人高興，但是2018年民進黨人和台獨份子搞東奧正名，要把「中華隊」改成「台灣隊」，當時找郭婞淳參與連署，郭婞淳拒絕配合，結果遭到綠營網軍大肆踐踏霸凌郭婞淳。

蔡正元直指網軍是「民進黨和台獨份子發動」，還說當時「蔡英文和蘇貞昌等人和綠委，沒有一個人站出來替郭婞淳講一句話。現在郭婞淳拿到奧運金牌，那些霸凌郭婞淳的人，紛紛搶著過來蹭郭婞淳的熱度。你說綠營有多噁心就有多噁心」。

蔡正元分享截圖指出：「看看PTT網路上那些人在2018年如何欺負郭婞淳」。

體育與政治分離，是現在國際議體壇的普遍共識，奧運更是嚴格貫徹不碰政治的政策與立場。要如何確保台灣的體育選手不被政治與網軍騷擾，這恐怕是政治人物在蹭流量之時，更應該思考的事。