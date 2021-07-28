成長環境影響每個人的價值觀，一名台大女學生分享，她一直以為家裡很窮，因為阿嬤真的超省，對於用幾張衛生紙、開多久冷氣等事情都很計較，直到她上大學才知道家裡年收上千萬，名下的房子和土地也很多，讓她實在不懂為何家裡明明蠻有錢，卻過得像是貧戶？」貼文引發網友熱議，不少人認為關鍵是「怕你長歪」。

一名就讀台大的女網友日前在Dcard上發文表示，她小時候真的以為家裡很窮，因為阿嬤超級省，對於用了幾張衛生紙、冷氣開多久以及電燈有沒有關，這類型的事情都會特別在意，阿嬤甚至還有使用擦屁巾。

女網友透露，直到升大學需申請一些東西，她才知道家裡是開建設公司及相關產業，且還不只有一間公司而已，家裡的年收入也上千萬，家人名下的房子與土地也都很多。而家中位置雖在市中心，也擁有可停好幾輛車的院子和花園，但整體偏舊，看起來也不像是什麼豪宅，而且家中代步的車子是日系車，不是什麼昂貴的進口車。

對於家中實際財力與生活狀況的反差，讓女網友感到很疑惑，也很好奇為什麼長輩們不會跟晚輩說明家裡的情況，也想不明白家裡其實蠻有錢的，但卻過得像是貧戶。

貼文引起網友熱烈討論，「大概是怕妳長壞，富養跟窮養價值觀很差很多」、「不是沒錢，是不給你錢，反正沒你的份，就不用管那麼多了」、「住在市中心有院子跟停車位就已經比普通人好了」、「是我也不會向小孩透露太多，怕帶來不好影響」。

擁有類似經驗的女網友表示，家裡人不說原因恐是「怕你長歪」或「家裡屬意的接班人不是你」。該網友也以自身經驗為例說，她們家就屬於第二種狀況，就個性與專業來說，她都比較適合做接班人，因此爸媽從小就對她特別嚴格，而她妹妹則完全只顧享受，完全不知道家裡是在做什麼。