【愛傳媒藺奕專欄】東奧第四天，無論輸贏都精彩。排名高的輸了就叫「爆冷」的說法是媒體沒常識，36度高溫是爆什麼冷？那照世界排名直接頒獎不就得了？我們棒球世界排名還第二咧，連參賽資格都沒有。

想想自己從小在一個學校幾十個人的班上，拿前幾名都不容易了，選手們可是和全球78億人口裡最頂尖的幾個人在較量呢。

有牌沒牌，我只希望他們健健康康的回來。

奧運最有戲的絕對是游泳項目的救生員了，他們像臨演那樣不是發呆就在打哈欠，這應該是每屆奧運會場最無聊卻最肥缺的工作了。

幾位得獎者二十歲上下就拿到幾百萬獎金，有人就崩潰了，懷疑自己的人生、也懷疑自己的種，别人00後的孩子奥運摘首銀，自己孩子同樣00後只會鎖在房裡手淫。

我倒覺得上帝非常周到，祂給了你平庸的外表，微胖的身材跟偏低的智商都是一整套，就是怕你不協調。

關於夏季奧運史上花費最昂貴開幕式的各種批評，這幾天已經如海嘯般撼動整個日本，北野武在TBS東奧特別節目上只說了五句話：「我睡得可香了」、「把納税錢還給我」、「根本不需要導演」、「全球見證日本的愚蠢」、「以後都沒臉出國啦」。

受疫情延遲一年、東京的確診數屢創新高，很多日本人也不支持舉辦，除了場外持續有抗議活動，平淡無奇的開幕式連日本人自己都掉下巴，自嘲這完美展現當年戰敗國的落魄、開幕式根本是開「墓」式吧，難怪換掉幾個導演連最後一個導演也被炒魷魚了。

中國網友自然更落井下石，直指東奧的開幕還不如一個京東的開土，各屆奧運開幕都接地氣，只有東奧直接通地府，這世界就是這麼殘忍，没有對比就没有傷害。

更讓霓虹國生氣的是，首日賽事，自家選手紛紛水逆，本屆第一面金牌頒給了首次參賽的中國小女孩楊倩，全國人口不到二百萬的科索沃，在日本傳統強項柔道擊敗地主名將奪金，直到日本桌球混雙組合大逆轉險勝奪金，金牌也暫時超越中國，總算不再一直陪中國運動員站上頒獎台，一遍遍聆聽義勇軍進行曲。

無論是東奧開幕、疫情部署還是人生，現實中最大的困境在於，一個本應長期全盤思考才有可能周全的路徑，被逼到需要馬上定奪的牆角，只好先承受倉促決定的苦果，後續的修補就變得艱難許多。

2008，東京鐵塔50週年。早年去東京，喜歡住御茶之水、池袋和椿山莊這類知名的地方和酒店，後來就愛上汐留、下町這一帶。

當時東京下町就像是台北過去的萬華，是相對被嫌棄、被討厭的遊民、不被喜歡的零工等中下階級聚集地。

然而，山本耀司、北野武還有荒木經惟都出身東京下町，北野武曾說：「如果不介意自己被嫌棄，反而一直努力的話，到最後反倒會變成受人喜愛的人。」

於是你的内心，決定了你周圍世界存在的真正形式，不管你人生處在何等低潮的狀態，別忘了你不打奧運又不演戲你也没那麽多觀眾，你根本不用活得那麽累那麽操心。

作者為文學奬得主

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