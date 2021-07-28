【愛傳媒黃珊珊專欄】7月27日開始全國降為防疫二級警戒，百工百業也要陸續恢復運作，這段時間大家都辛苦了！不過，還是要不厭其煩的和大家叮嚀，疫情尚未結束，心態上稍微鬆口氣的同時，還是要做好防疫相關的自我管理和保護。

因應此次降級開放，我們也協助規劃各區緩步復業的辦法，特別是這次疫情中受到衝擊最大的萬華區，也是我們著重輔導的對象，26日晚開始艋舺夜市已經重新營業，希望大家能多給攤商一點鼓勵，萬華需要你。

針對台北市的傳統市場及夜市，我們嚴格要求市場從業人員健康管理及人流管制，包含市場出入人員管制，落實顧客實聯制。

此外，也要求市場場域遵守飲食管制規範和衛生防護建議，雖然降為二級，但目前雙北飲食業仍全面禁止內用，外出須全程佩戴口罩，禁止試吃或邊走邊吃，只能外帶或外送，飲食及熟食攤必須加裝遮罩。

為了讓台北市在降級過後還是能穩定的掌握疫情、防止蔓延，我們積極的進行復業管理並督導攤販防疫措施，若在監控中有發現任何疑似感染熱點的狀況，也會立刻要求市場降載。

疫情期間的「新常態」生活，變動和規定也可能每天不同，我們將視疫情狀況逐步調整。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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