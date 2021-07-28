「舉重女神」郭婞淳昨(27日)在東京奧運上，以「抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤」，在女子59公斤級擊敗各國對手，成功奪下金牌，這面獎牌也補齊郭婞淳個人「金滿貫」的最後一塊拼圖，捷報讓民眾都相當感動，不過作家「誌麟姊姊」卻在粉專PO文稱郭婞淳是「薪水小偷」，引起網不滿，而他事後也修改文章，並道歉：「自以為幽默」。

郭婞淳勇奪金牌，作家「誌麟姊姊」昨第一時間在臉書發文：「恭喜郭小姐 薪水小偷 應該是史上最短時間 最貴的出場費了」，引發網友不滿，認為用「薪水小偷」相當不妥，紛紛留言：「用詞太自負了吧」、「為何要說薪水小偷 我不明白？為國爭光～」、「台上一分鐘，台下十年功」，酸他賣弄文采又形容得不好。

事後「誌麟姊姊」則把文章改為：「恭喜郭小姐（改文，因用詞不妥，從善如流）應該是史上最短時間的金牌了」，他也為此道歉：「不好意思，沒想太多就寫下去了，沒有刪文，是因為發文就要負責」，並表示：「其實只是自以為幽默，沒有這個意思，再次致歉」。

「誌麟姊姊」修改發文，並為此道歉。（圖／取材自誌麟姊姊 私藏北海道臉書）

郭婞淳克服左大腿傷勢，以「抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤」，在女子59公斤級擊敗各國對手摘金，而郭婞淳不只破奧運紀錄，已贏得世錦賽、亞錦賽、亞運、世大運等舉重冠軍的郭婞淳，也補齊個人「金滿貫」的最後一塊拼圖。