阿嬤棉線拔牙用「恐怖神掌」一拍 眾人看呆：這身手了得（取自臉書「爆廢公社公開版」）

台灣早期常見老人家用棉線替孩童拔除乳牙，其中又以綁在門上、大力關上最常聽見；不過1名阿嬤的拔除手法卻相當奇特，竟是趁孩童不注意時「大力拍打孩童額頭」，導致對方重心不穩往後傾，乳牙就因此應聲被拔除，影片一公開眾人驚呼好厲害，網友說「真的要快狠準」、「阿嬤你也小力一點，超好笑」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」張貼1段影片，影片中是1名阿嬤正在為孫女「用棉線拔牙齒」，該阿嬤將細長的棉線綁在孫女門牙的尾端靠近牙齦處，等到一切就緒後，她竟用手掌重拍孫女的額頭，造成孫女往後傾的瞬間，牙齒也順利拔除；當下圍觀的家人驚呼連連，該孫女也一臉驚恐看著拔下的牙齒。

1名阿嬤趁孩童不注意時「大力拍打孩童額頭」，導致對方重心不穩往後傾，乳牙就因此應聲被拔除。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片一曝光，許多網友都紛紛誇讚阿嬤好厲害，留言說「以前我爸也是這樣幫我拔牙，也是幫我轉移注意力，牙齒一下就斷了」、「真的要快、狠、準」、「我是綁在門上大力關起來，魂都飛了」、「怎麼那麼好笑啦，阿嬤你也小力一點」、「其實這樣很容易牙齒周圍變形」。

不過牙科醫師表示，不論是徒手拉扯棉線或用關門方式來拔牙，這些做法都不科學，因為棉線的粗幼、綁線的方法、衛生問題和關門的力度都難以準確，所以不建議用這些方法拔牙；如是孩童替換乳齒，最建議的方式還是如常使用牙齒吃東西，乳齒開始鬆脫時，恆齒會漸漸長出並取代乳齒位置。因此自行脫落是理想的做法。