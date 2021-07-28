趙又廷和高圓圓結婚6年，雖然沒刻意在公開場合放閃，但小倆口依舊甜蜜恩愛，而出道後鮮少上綜藝節目的他，近日被爆以「常駐嘉賓」形式，參與懸疑推理類綜藝《最後的贏家》，據悉，他有望說服老婆高圓圓擔任一集嘉賓，才空降截胡黃曉明。

《最後的贏家》之前祕密開錄，本來網上流出的節目班底名單，如李易峰、張哲瀚、關曉彤等都相符，卻不見黃曉明，反而趙又廷宛如空降部隊進駐節目，外傳他被趙又廷「截胡」，就是有望請老婆高圓圓上一集節目。

因為趙又廷和高圓圓從未合體上過綜藝，若夫妻倆能同框，勢必能製造一波話題，加上他是綜藝稀客，比起黃曉明來說更有吸引力和新鮮感，也成為他最後達陣的關鍵。

趙又廷雖然個性低調，卻是「愛妻狂魔」，小倆口不會特意在公開場合放閃，但偶爾還是會被捕捉恩愛一面，譬如他就曾悄悄探班正在拍戲的愛妻，兩人聊天時還會手牽緊緊，高圓圓視線更從沒從趙又廷身上移走過，還會不時扭動身軀似在撒嬌，結婚多年依舊恩愛如昔，令人稱羨不已。