中央流行疫情指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統在昨（27）日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

衛福部之前核准高端COVID-19疫苗專案製造時，總統府發言人張惇涵當時表示，總統、副總統接種國產疫苗部分，將依照指揮中心開放施打計畫，妥適進行後續相關規劃，若有定案將適時對外說明。

由於已開放國產高端疫苗線上登記，外界關切蔡丶賴施打情況，他說，蔡英文總統在昨（27）日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

張惇涵表示，賴清德副總統一樣支持國產疫苗，也認為，辛苦投入研發的國產疫苗，都應該受到鼓勵。目前聯亞仍在進行EUA審查程序中，一旦聯亞通過EUA，賴清德傾向優先施打。因此，副總統將待審查進度與結果，再行後續規劃。