今（2021）年3月3日，一名女網友控訴透過抖音認識的劉姓男子，趁當時他們一起看完新北市某家影城電影後，來到劉男住處時，奪走她的手機，並進行拘禁，強迫發生性行為，同時還會以手機錄下全程。但檢察官勘驗影片後認為與事實不符，女網友不僅曾一度坐在劉男身上，還曾陪他外出、一邊滑手機一邊等他回來，明顯未遭拘禁，因此性侵部分依罪證不足，給予劉男不起訴處分。

根據判決書內容指出，女網友控訴抖音認識的劉男，3月3日2人看完電影到男方住處時，劉男一進屋便強行奪走她的手機，還拘禁她強迫發生性行為，並以手機拍下過程，直到最後她逮到機會，傳訊息給男友求援，才成功脫困。對此劉男聽了嚴正反駁，強調雙方都是你情我願，連將過程以手機拍攝下來都經過女網友同意，根本沒有強迫或拘禁。

然而經過新北地檢署檢察官調查，女網友「手機被奪走，被禁止與外界聯繫」的說法確實無法採信，因為她所謂的拘禁期間，曾陪劉男外出到醫院，醫院監視器清楚拍到她獨自坐在候診區滑手機等待。

另外，檢察官勘驗劉男拍下2人的性愛影片，從影片角度內容來看，明顯是直接拿著拍，並非偷拍，而且雙方親密互動自然，女網友還一度坐在劉男身上，因此檢方認為女網友證詞與事實多有不符。

最後針對女網友提告性侵部分，檢方依罪證不足，給予劉男不起訴處分，但因劉男曾出門忘記帶東西毆打女網友，因此依傷害罪起訴劉男。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110