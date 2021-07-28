「境外資金匯回專法」今年8月14日即將落日，為了持續提供台商及高資產客戶更多全方位的服務，兆豐金(2886)在今年4月開辦「財管2.0高資產客戶服務」。兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，目前該銀行「服務、科技、商品」三管齊下，透過專業服務團隊、私人銀行財管系統、多元化的金融商品，以滿足客戶資產保全、家族傳承、稅務規劃等全方位的投資理財需求。

「境外資金匯回專法」自108年8月上路，根據財政部統計，台商境外資金匯回金額已超過新台幣2750億元，其中透過兆豐銀行匯回超過300億元，個人匯回的市佔率更高達二成，由於兆豐銀行有境外資金匯回專責團隊，以「一日核准、二日資金匯回」一條龍服務，成功協助台商境外資金匯回，串連香港、新加坡及全球海外分行，建立國際金融理財平台，整合金控資源，結合存匯、授信、理財、信託等專業服務，協助台商將資金集中匯回，也為兆豐銀行帶來拓展「財管2.0高資產客戶服務」的新利基。

兆豐銀行的「財管2.0高資產客戶服務」，是依據「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定，提供符合資格之高資產客戶個人化或客製化商品及服務，例如高資產客戶能買到過往僅在OBU(國際金融業務分行)銷售的商品，期許未來台灣的財富管理商品及服務能夠媲美星港，並提升金融機構之國際競爭力。

兆豐銀行目前累積了全台最多的台商境外資金匯回服務案例，且正持續協助多數台商及高資產客戶，以匯回資金進行實質投資計畫、投資理財規劃、個人及企業股權稅務規劃等；此外，因應全球反避稅趨勢，兆豐銀行藉由外匯專業的豐富經驗、企金資源、廣佈全球的營運據點及通匯網路服務，積極協助台商依據市場動態調整全球營運布局。

展望未來，陳昭蓉表示，兆豐銀行將持續結合境外資金匯回業務並搭配財管2.0高資產客戶服務團隊，緊貼全球市場的脈動，執行最佳的投資策略，透過靈活的資產配置，為客戶建構多元化的專屬理財規劃金融服務。