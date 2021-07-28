週刊報導，國防部前副部長、國防大學校長張哲平涉嫌與共諜組織負責人面談且收受禮物，張妻接受招待赴香港旅遊。對此，張哲平透過聲明強調，他與同學、退伍袍澤、友人聚餐均嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行；至於妻子陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費。

張哲平說，對於週刊捕風捉影，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，本人感到非常遺憾。本人擔任軍人數十載，平常即養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言；也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。相關單位若有需要本人親自說明疑義，將全力配合。

國防部則表示，有關中共情工單位透過引介，意圖接觸國軍高階將領，國防部對此均設有保密管控的作為，並沒有肇生洩密的情事。本部已積極強化官兵及軍眷反情報教育，並鼓勵檢舉反映，能有效遏止敵諜對我滲透，確保國家安全。

根據週刊報導，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平毫不避諱地與共諜組織香港籍負責人單獨面談，且收受禮物，此次軍方人事異動，張原本接任參謀總長的呼聲最高，即因有忠誠疑慮，遭國安高層急踩煞車，檢調立案偵辦多年，近期可望收網。