Upcoming season key dates! ⤵️ https://t.co/cp3vpFit7R — NBA (@NBA) July 27 2021

感覺才剛看到公鹿拿到相隔50年的NBA總冠軍沒多久，NBA新球季不到3個月就要開打了！NBA官方在28日釋出下個球季所有重要日程，除了確定新球季將於10月20日開打，比照過往未受疫情影響的正常模式，更敲定附加賽仍會持續採用。

根據聯盟官方公布的內容，8月3日自由球員市場開啟，8月7日開始簽約自由球員，8月9日在拉斯維加斯舉辦夏季聯賽，9月29日季前訓練營就告開啟，10月20日例行賽開打，一直打到明年4月11日結束，明年4月13日進行附加賽。

至於下個球季的季後賽，將於明年4月17日開打，預定明年6月3日進行總冠軍賽，假如打到G7則在明年6月20日進行，明年NBA選秀大會在6月24日登場，代表目前NBA已經不受新冠疫情影響，一切官方時程都照著往例在走。

至於繼續採用附加賽賽制，則由《The Athletic》權威記者查拉尼亞今天搶先爆料，透過NBA董事會開會投票正式續用，代表以後就算拿到分區第7與第8，也不一定代表可以拿到季後賽門票，看來NBA總裁席爾佛過往兩季已經嘗到甜頭。